الأربعاء.. الحفل الختامي لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الإعاقة

كتب- محمد عاطف​:

يقيم صندوق التنمية الثقافة، بالتعاون مع جمعية البلد، حفل إعلان جوائز الدورة الثانية لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوى القدرات الخاصة، في السادسة مساءً بعد غد الأربعاء على مسرح الجمهورية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وكان الصندوق قد أعلن عن المسابقة فى شهر يوليو الماضى فى مجالات (الغناء العربى، الجماعى، العزف الموسيقى) وتقدم أكتر من 600 متسابق من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، البحيرة، شمال سيناء، القناة، بورسعيد، مرسى مطروح، المنوفية، وتم عمل اختبارات للمتقدين على مدار الشهر الماضى، بالإضافة الى عمل إختبارات المتقدمين من محافظة شمال سيناء عبر الإنترنت.

ويتضمن برنامج الحفل عدد من الفقرات الموسيقية والغنائية منها : "لما انت ناوى"، "الدنيا ريشة فى هوا"، "تمر حنة"، " كوكب تاني"، "يا ملتقي الصحبة" وغيرها.

وتضم المسابقة فروع " الغناء الفردى والجماعى، العزف الموسيقى " وتتضمن شروطها أن يكون المتسابق مصرى الجنسية ويترواح عمره بين 16 وحتى 35 عاما ويتم تقديم إسطوانة تحتوى على أحد أعماله الفنية فى حدود 3 دقائق، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة بفرقها الخاصة فى مسابقة الغناء الجماعى بدون التقيد بشرط السن ويمنح الفائزون الثلاث الأوائل فى كل فرع جوائز مالية بالإضافة لميدالية تذكارية كما تقدم جمعية البلد اليوم للتنمية المحلية منحة تدريبية للفائزين لمدة ستة أشهر ويحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة.

ويحضر الحفل الختامي نخبة من نجوم الفن بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة يسرا اللوزي والفنان أحمد عبد العزيز وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري وعدد من الإعلاميين والسياسيين المهتمين بدعم وتشجيع هذه المواهب.

وضمت لجنة التحكيم التي رأسها مصطفى محمد، المشرف على بيت الغناء العربى "قصر اﻷمير بشتاك"، كلًا من: علاء فتحي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، والمايسترو مدحت عبد السميع أستاذ آلة الكمان وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وسحر سيد أمين استاذ دكتور بقسم الآداء شعبة بيانو بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، نسرين رشدي وكيل المعهد العالي للموسيقي الكونسرفتوار أكاديمية الفنون، وأحمد عبد الله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الأوبرا.