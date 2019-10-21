بدون مقدم وبفائدة 14%.. بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وشركة "بي. تك"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع شركة "بي . تك" للتجارة والتوزيع برئاسة الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على البروتوكول.

وقال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على البروتوكول، إن العرض يشمل جميع أعضاء نقابة الصحفيين بالقاهرة وفرع الإسكندريه وجميع اللجان الفرعية بالمحافظات.

كما يشمل العرض جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، مؤكدًا أن جميع المشتريات بالتقسيط وبدون مقدم نهائيًا وبضمان بدل التدريب والتكنولوجيا.

وأشار الرمحي إلى أن العرض يشمل شراء جميع السلع من شركة «بي . تك» بالتقسيط على 12 شهر بدون مقدم وبفائدة 14%، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة للمواطن العادي هي 25% إلا أن الفائدة على الصحفيين 14% فقط.