"الأعلى للإعلام" يناقش محتوى التقرير السنوي عن حالة الإعلام بمصر

كتب- مصطفى علي:

عقدت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا، الإثنين، لمناقشة محتوى التقرير السنوي عن حالة الإعلام في مصر، والذي يعد من قبل المجلس والمقرر أن تناقش المسودة النهائية للتقرير خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

وكان جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال من قبل إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر، مضيفا أنه تم استحداث بابا للمرة الأولى بالتقرير بشأن وسائل التواصل الاجتماعى واستعراض أكبر المخالفات الموجودة بها، خاصة وأن المجلس يوجد تحت سلطته حاليا صفحات التواصل الاجتماعى التى تتخطى 5 آلاف متابع.

وأشار "شوقى" إلى أن التقرير يتضمن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها مقارنة بالعام الماضى، وتحليل مضمون يشمل اتجاهات النقد فى الصحف المختلفة، وحجم مشاركة الصحف المملوكة للمجتمع.