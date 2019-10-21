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    بالصور.. وزيرة البيئة تحرر محضرًا لأحد المخالفين خلال جولة تفقدية

    10:18 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
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    القاهرة- (مصراوي):

    حررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مساء الاثنين، محضرًا لصاحب حيازة زراعية، بعد أن لاحظت خلال جولة تفقدية وجود حريق مخلفات زراعية بطريق بنها أثناء عودتها من المنصورة وعلى الفور وجهت بسرعة إطفاء الحريق.

    واستدعت وزيرة البيئة، فريق عمل التفتيش البيئي التابع للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة خلال جولتها التى بدأت منذ الصباح وذلك خلال متابعتها لكافة الأوضاع البيئية ببنها بالتزامن مع التقلبات الجوية في موسم نوبات تلوث الهواء الحادة.

    وأكدت الوزيرة، على جميع محاور التفتيش البيئي بالفروع الإقليمية بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات كمضاعفة حملات التفتيش لتجنب وجود حرائق والتي تزداد مخاطرها بالتزامن مع التقلبات الجوية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين خاصة مع زيادة عدد ندوات التوعية هذا العام إلى 1600 ندوة حتى تاريخه لتوعية المزارعين بأضرار الحرق والبدائل المتاحة للاستفادة منها.

    ياسمين فؤاد وزارة البيئة مخلفات زراعية حريق المنصورة حريق مخلفات زراعية

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