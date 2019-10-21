أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد زيت "صويا وعباد"

09:07 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد زيت "صويا وعباد"

الزيت

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المناقصة المحدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٩، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن توريد الزيت الخام يبدأ من أول ديسمبر المقبل وحتى منتصف الشهر، وتعقد جلسة فض المظاريف وجلسة البت، الأربعاء المقبل.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت عن طرح مناقصة لشراء زيت الطعام لطرحه على بطاقات التموين، على أن يكون وصول زيت الطعام على فترتين؛ الأولى من يوم 10 حتى 25 أكتوبر الجاري والثانية من يوم 25 أكتوبر حتى 10 نوفمبر المقبل.

زيت صويا الزيوت الهيئة العامة للسلع التموينية التموين

الخبر التالى:

الجالية الأذربيجانية بالقاهرة تهنئ نقيب الأشراف لحصوله على الوسام الدبلوماسي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان