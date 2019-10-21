وزيرة البيئة تتابع أعمال تطوير مصنع سماد المنصورة

(أ ش أ):

تفقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أعمال التطوير الجارية في مصنع السماد في الدقهلية، اليوم الاثنين، بحضور المحافظ الدكتور كمال شاروبيم وآمال عطية رئيس جهاز شئون البيئة في الدقهلية.

وشددت الوزيرة، خلال جولتها التفقدية، على ضرورة وضع جدول زمني واضح لإنهاء مشكلات المصنع، وإنهاء إجراءات العمل على تقليل نسبة التلوث.

من جانبه، قال شاروبيم إن المحافظة تحرص على سلامة وصحة المواطنين ونتابع بكل الوسائل خطوات تطوير آليات عمل مصنع السماد، أولا بأول مع مجلس الإدارة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتقليل نسبة التلوث، خاصة وأن المصنع يعد ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.

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