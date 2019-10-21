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مركز النيل للإعلام ينظم احتفالية لتكريم أسر شهداء أكتوبر الأبرار

08:26 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
مركز النيل للإعلام ينظم احتفالية لتكريم أسر شهداء أكتوبر الأبرار

تكريم أسر شهداء أكتوبر - ارشيفية

(أ ش أ):

نظم مركز النيل للإعلام التابع إلى الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، بالتعاون مع نادي الاتحاد السكندري والجمعية المصرية لتنمية إبداعات متحدي الإعاقة وشباب قطاع البترول بالإسكندرية، حفلا فنيا بعنوان "يوم في حب مصر لتكريم أسر الشهداء".

وتضمن الحفل كلمات عن أبطال حرب أكتوبر الخالدة والبطولات التي حققوها، وتقديم عروض فنية وأفلام عن هذه البطولات، وتكريم اسر شهداء الوطن الأبرار.

واختتم الاحتفال بتقديم عرض فني لفرقة "أتمنى" لتحدي الإعاقة الذهنية وفرقة ماجيك شو.

شهد الاحتفال رئيس نادي الاتحاد محمد مصيلحي ونخبة من العاملين بشركات البترول وأعضاء في الجهات والهيئات التنفيذية.

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تكريم أسر شهداء أكتوبر حرب أكتوبر مركز النيل للإعلام الهيئة العامة للاستعلامات

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