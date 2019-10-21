رئيس وزراء الكويت يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الإثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الكويتي الذي سلمه رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتناول دعم العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتم خلال اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

وأكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

كما التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع الشيخ جابر المبارك والوفد المرافق له.

بينما ترأس مدبولي، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح جلسة مباحثات موسعة تناولت دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين .​