محافظ الجيزة: الانتهاء من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائري

الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم الانتهاء من طلاء أكثر من 1600 عقار في جميع الأحياء والمراكز الواقعة بنطاق الطريق الدائري، في إطار تنفيذ خطة طلاء العقارات بالمرحلة الأولى والمقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ عقب لقائه اليوم الاثنين، علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وتامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز المختصة؛ للإطلاع على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة لطلاء العقارات.

وأضاف راشد: "أن الطريق الدائري في نطاق المحافظة شهد تغيرًا ملحوظًا في الشكل الجمالي له بعد طلاء أعداد كبيرة من العقارات باللون الموحد"، مؤكدًا استمرار المحافظة في التعاون مع المواطنين والشركات لاستكمال طلاء العقارات في باقي مراحل العمل الجارية والمقبلة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق قانون البناء الموحد ودهان العقارات بلون موحد.

وأوضح أنه لن يتم إدخال المرافق للمباني التي لم تلتزم بطلاء واجهاتها باللون الموحد (البيج بدرجاته) وذلك وفقًا لما نص عليه القانون، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من طلاء 200 عقار بحي العجوزة، و160 عقارًا بحي شمال الجيزة و215 عقارًا بحي بولاق الدكرور .

وأشار راشد إلى أنه تم الانتهاء من طلاء 200 عقار بحي الهرم، و300 عقار بحي العمرانية، و150 عقارًا بحي الوراق، و40 عقارًا جنوب الجيزة، و217 عقارًا بمركز أوسيم و150 عقارًا بمدينة كرداسة، موجهًا بمراجعة ألوان العقارات؛ للتأكد من التنسيق الجمالي لها والالتزام باللون المحدد.