خلال جولة مفاجئة بالدقهلية.. وزيرة البيئة تحرر محضرًا لأحد المخالفين

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيارة مفاجئة لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية، استكمالًا لمتابعة الإجراءات على الأرض لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وحسب بيان، اليوم، اجتمعت فؤاد، بالعاملين ووجهت بتكثيف العمل والجهود على كافة المحاور للحفاظ على البيئة، فضلًا عن متابعة الأعمال اليومية التي يقوم بها الفرع وحملات التفتيش وعمليات جمع قش الأرز وحملات فحص عوادم السيارات والإجراءات الأخرى.

وتابعت الوزيرة أعمال جمع قش الأرز وأخر الجهود التي يقوم بها الفرع بالتنسيق مع الجهات الأخرى، حيث حررت محضر حرق مخلفات زراعية ضد أحد المخالفين.

وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة التعامل بسرعة مع شكاوى المواطنين ومتابعة إزالة أسباب الشكوى مشددة على أهمية مواصلة الجهود وتكثيف الرقابة خلال الفترة الحالية للتصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة.

وأشادت بجهود العاملين في مختلف فروع الوزارة للحفاظ على البيئة وبدور المرأة في أداء فرع المنصورة خاصة في ظل تولي ثلاث سيدات ثلاثة مناصب قيادية في الفرع بداية من رئيسة فرع المنصورة ومرورًا بالمسئولة عن المعمل وانتهاءً برئيسة محور عوادم السيارات.