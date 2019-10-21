نائب محافظ القاهرة: إزالة 12 عقارًا بعزبة المدابغ وتسكين 19 أسرة ببدر

الخشت: مصر وشبابها لن يتقدموا إلا بتغيير طرق التفكير

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالات وتسكين الأسر المستحقة في منطقة عزبة المدابغ.

وقال فؤاد، في بيان، اليوم الاثنين، إنه جرى الانتهاء من إزالة 12 عقارًا بالإضافة إلى العقارات السابق إخلائها وهدمها، كما تم الانتهاء من تسكين 19 أسرة بمدينة بدر بالوحدات السكنية المخصصة لهم من المحافظة، وتم نقل أمتعتهم ومتعلقاتهم بسيارات محافظة القاهرة.

​وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى استمرار عمليات الإزالة لهذه المنازل تمهيدًا لإخلاء المنطقة بالكامل لبدء تنفيذ مخطط تطويرها وفقًا للخطة الموضوعة.