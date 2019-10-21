"تصل لأبعد مدى".. القوات المسلحة تنشر فيديو لأخطر القطع البحرية

كتب- محمد سامي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلما وثائقيا عن القوات البحرية المصرية، في ذكرى العيد السنوي لنسور البحر، وهو يوم 21 أكتوبر، ذكرى إغراق المدمرة "إيلات"، عام 1967.

ويتضمن الفيلم عددا من القطع البحرية والمعدات التي انضمت لصفوف الجيش المصري، خلال السنوات الماضية، ومن بين القطع معدات تؤمن سواحل مصر، وذات قدرات عالية لتأمين جميع مقدرات وثروات الشعب المصري.