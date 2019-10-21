وزيرا ثقافة مصر وصربيا يضعان أسس مذكرة تفاهم لبرتوكول تعاون

كتب- محمد عاطف:

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مع فالدان فوكوسافلجيفيتش وزير الثقافة والإعلام بدولة صربيا، ضمن جدول أعمال مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة ٦٤ لمعرض بلجراد الدولي للكتاب، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفنى بين البلدين.

وحسب بيان، اليوم الاثنين ناقش اللقاء إعداد مذكرة تفاهم مشترك تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون يخدم البلدين لتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات الفنية والفكرية والتي من شأنها إلقاء الضوء على الحراك الإبداعي في المجتمعين، ومنها وضع أجندة مشاركات دائمة وثابتة على الخريطة الثقافية للبلدين وتبادل الخبرات في مجالات المكتبات والمعارض الفنية وتنظيم مهرجانات سينمائية وأسابيع ثقافية متبادلة وإقامة مشروع للترجمات العكسية وتبادل الفرق الفنية ودراسة إمكانية تقديم أعمال فنية مشتركة تعكس الروابط بين الشعبين.

وأكد فوكوسافلجيفيتش عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين وأبدى رغبته في تعميق هذه العلاقات من خلال تأسيس مبادئ للتعاون المشترك تخدم الجانبين بزيادة حجم التبادل الثقافي والفني بينهما خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبها رحبت عبد الدايم بأوجه التعاون الثقافي والفني بين مصر وصربيا وأكدت أن العلاقات بين البلدين تجاوزت ١١٠ أعوام وتشهد حاليا فترة ازدهار ثقافية من خلال الأنشطة المتبادلة ما يساعد على بناء جسور إبداعية وفكرية جديدة تعمل على توطيد أواصر الصداقة بينهما .

واتفق الطرفان علي ضرورة البدء فى تنفيذ مشروعات التبادل الفنى والثقافى التى تمت مناقشتها خلال اللقاء .

حضر اللقاء عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا والدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، واحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب الوزير .

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