في مستهل زيارته لأمريكا.. "شعراوي" يشارك في افتتاح برنامج الكوادر المحلية

كتب- محمد نصار:

استهل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برنامج عمله خلال الزيارة التي يقوم بها إلى ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالمشاركة في افتتاح الجولة الدراسية والبرنامج الخاص بالكوادر المحلية المشاركة في المشروع من الديوان العام للوزارة والمحافظة.

وأعرب شعراوي، خلال كلمته بالجولة، عن سعادته بمخرجات المشروع التي تتمثل في خلق كوادر فنية داخل الوزارة والمحافظات قادرة على إدارة وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والميزات التنافسية الخاصة بكل محافظة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات "WISE - وايز" يعد واحدًا من أهم المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقال شعراوي، إن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة سوق العمل وتحسين وزيادة فرص العمل للفئات المستهدفة من الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى الحد من الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هذا المشروع يعمل من خلال مكونيين رئيسيين هما تحسين ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية بمحافظة بني سويف من خلال إعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة بما يتلاءم بسوق العمل ببني سويف.

وأوضح شعراوي، أن هذا المشروع أحد الصفحات الناجحة في سجل طويل من التعاون بين الجانبين ممتد عبر سنوات طويلة مع وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات.

وقال الوزير، إن العلاقات الإيجابية والمتميزة بين الجانبين أحد أوجه العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والقائمة على التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل والتقدير لدى مصر الهام في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقود مسيرة داخلية مهمة لإعادة هيكلة اقتصادها وإصلاحه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث حقق هذا البرنامج -باعتراف كافة مؤسسات التمويل الدولية- نجاحًا مبهرًا في مختلف مؤشراته وباتت مصر فرصة استثمارية تعد الأفضل بين كافة الأسواق الناشئة.

ودعا الوزير، القائمين على المشروع والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى النظر في تطوير النطاق الجغرافي للمشروع ليمتد لباقي المحافظات المصرية بعد النجاح الذي حققه في محافطة بني سويف.

وأكد شعراوي، تبني القيادة السياسية والحكومة المصرية تطبيق استراتيجية كاملة للتنمية الاقتصادية لخلق المزيد من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات، الأمر الذي تبلور في قيام الحكومة باستهداف الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا في خمس محافظات (المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - أسوان)، وتم تخصيص 1.3 مليار جنيه لمحافظات المرحلة الأولى موزعة على قطاع التعليم والصحة والبنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تخصيص 5.3 مليار جنيه لخطة مشروعات القرى الأكثر احتياجًا في المرحلة الثانية، وتستهدف 15 محافظة

وأشاد وزير التنمية المحلية، بتجربة محافظة بني سويف في تطبيق خطة التنمية المتكاملة للعام المالي (2018 - 2019)، والتي تم تحديد محاورها الأساسية جلسات تشاور ومنتديات للتنمية الاقتصادية شارك بها المواطنين من كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما أعرب شعراوي، عن ترسيخ وزارة التنمية المحلية للمبادرات التنافسية بين المحافظات من خلال قدرتها على تحسين المتطلبات الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين من ناحية وتعزيز الاقتصادي المحلي من خلال دعم التكتلات والأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى قيام وزارة التنمية المحلية بتوجيه البرامج والمنح التنموية للمحافظات المختلفة بشكل عام ومحافظات الصعيد بشكل خاص كبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والممول من قرض البنك الدولي بإجمالي استثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه.

وأكد شعراوي، اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وتوفر البرامج التدريبية لهم في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى توفير التدريب في الأكاديميات التدريبية المختلفة، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية على أرض محافظات الصعيد، واهتمام الرئيس الكبير في المرحلة الحالية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة.​