وزارة الهجرة تنظم زيارة لمستثمرين مصريين إلى "الجلالة الجديدة"

كتب- أسامة عبد الكريم:

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لاثنين من المستثمرين المصريين، وهما رجل الأعمال كرم خليل والدكتور محمود عزمي، إلى مدينة الجلالة الجديدة في إطار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان اليوم، أعرب الدكتور كرم خليل، صاحب شركة للخدمات الفندقية بولاية نيويورك الأمريكية وأحد المستثمرين المصريين المشاركين في المؤتمر، عن تقديره لما تقدمه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للجاليات المصرية بالخارج بمختلف شرائحها، فقد هيأت الفرصة لرجال الأعمال المصريين بالخارج لرؤية المشروعات القومية العملاقة التي تقوم عليها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وقال: "ما لمسناه من إنجاز إنشائي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مدينة الجلالة الجديدة يدعو للفخر والتفاؤل بمستقبل مشرق لمصرنا العزيزة".

وأكد خليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يملك رؤية ثاقبة نحو مصر جديدة قادرة على التحدي في مختلف المجالات، فعندما تزور المنطقة الصناعية في العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة ستدرك حجم الإنجاز الذي لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات أو الصور، وتابع: "فقط عليك أن تتفقد بنفسك هذه المشروعات وتؤمن وقتها أن مصر تستطيع".

وهنأ الدكتور محمود عزمي الاستشاري الدولي في التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد المشاركين في المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على نجاح النسخة الخامسة من مؤتمر "مصر تستطيع"، تلك النسخة التي أظهرت قدرة الدولة المصرية على استيعاب المستثمرين المصريين بالخارج وإقناعهم بأن المجال الاستثماري المصري محفز وواعد.

وبعد زيارته للجامعة بمدينة الجلالة الجديدة، أعلن البدء في الترويج لها خارجيا، وتمتلك الجامعة كل المميزات والإمكانات التي تجعل منها مقصدا تعليميا عالميا بداية من موقعها المتميز فوق سفح الجبل المطل على البحر الأحمر بجانب التجهيزات والمناهج العلمية المتطورة.