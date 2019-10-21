شديدة ومتوسطة.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الأربعاء

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، بداية من اليوم الاثنين ٢١ أكتوبر وحتى ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم قد تصل إلى 7 ملليمتر على الصحراء الغربية (شديدة) وتقل شدتها على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.

أما عن طقس الثلاثاء، من المتوقع سقوط أمطار تصل شدتها إلى ٧ مم على السواحل الشمالية لسيناء وتقل شدتها على جنوب سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.

وعن طقس الأربعاء، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر الشمالية تصل إلى وسط الصعيد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت في بيان أمس، أنه من المتوقع أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأكدت الهيئة: تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.