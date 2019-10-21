الصحة تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحماية من أي أمراض وبائية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان مناظرة 20 مليونًا و418 ألفًا و772 راكبًا، بنقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية، خلال الفترة من منتصف العام الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر عام 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحي المتواجدة في جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للحجر الصحي تتابع بصفة دورية الوضع الوبائي بالمواقع والموانئ والمطارات، فضلاً عن متابعة النشرات الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها ثم تجري تقييمًا للمخاطر لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة أي وباء قد يتسلل إلى البلاد.

وأضاف "مجاهد"، في بيان اليوم الاثنين، أن الحجر الصحي يعمل على مدار الساعة بقوى بشرية مدربة ومتعددة الاختصاصات بالعدد الكافي للتشغيل في كل منفذ، كما تتوافر لديه جميع المعدات والآلات اللازمة للاكتشاف المبكر والاستجابة لأي أحداث طارئة قد تشكل تهديدًا للصحة العامة، كما توجد سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بأي مرض معدٍ بحيث يجرى عزلها في المستشفيات.

من جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى إصدار 23 منشورًا دوريًا خاصًا بالإجراءات الصحية الوقائية بأقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول ومكاتب التطعيم الدولية خلال الفترة من منتصف عام 2018 وحتى شهر سبتمبر 2019، مضيفًا أن الوزارة فعلت الـتأمين الطبي للوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة بكأس الأمم الأفريقية (مصر 2019) خلال شهري يونيو ويوليو 2019.

ولفت عيد إلى تنفيذ خطة معدة مسبقًا للتأمين الطبي للوفود والبعثات المشاركة في بعض المناسبات ومنها "مؤتمر منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2018 - مؤتمر الكوميسا بمدينة شرم الشيخ ديسمبر 2018 - مؤتمر الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2018 - مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ACL بالأقصر مارس 2019 – مؤتمر ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان مارس 2019".

وتابع: "جرت طباعة وفحص واستلام 750 ألف كارت صحة عامة وتوزيعها على الأقسام بالإضافة إلى 2500 دفتر خاص بأعمال الحجر الصحي وتوزيعها على الأقسام طبقًا للاحتياج"، مضيفًا أن مكاتب التطعيم الدولية أجرت تطعيم 25 ألفًا و65 راكبًا ضد الحمى الصفراء، وتطعيم 38 ألفًا و670 راكبًا ضد الكوليرا، بالإضافة إلى تطعيم 16 ألفًا و19 راكبًا ضد شلل الأطفال بجميع مكاتب التطعيم الدولية.

وتابع "عيد" أن الوزارة عاينت (28674) سفينة، وعملت تحريات لعدد (10877) سفينة قادمة من مناطق غير آمنة وقائيًا؛ للتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية، وأخذت (4549) عينة مياه، و(601) عينة أغذية، بالإضافة إلى أن عدد عينات الترصد الحشري بلغ 130 عينة.

ولفت إلى أنه جرى رش 9 آلاف و135 طائرة قادمة من مناطق غير آمنة وقائيًا بالبيروسول المعياري، بالإضافة إلى الإشراف الصحي على التخلص من نفايات 102 ألف و295 طائرة، و39 ألفاً و468 سفينة.

وأضاف "عيد" أنه يجرى تطهير وسيلة النقل حال وجود اشتباه على متنها واعتبار مخلفات وسيلة النقل نفايات خطرة، ويجرى التخلص منها تحت إشراف الحجر الصحي، كما يجرى تسجيل القادمين من المناطق الموبوءة على برنامج تسجيل ومتابعة القادمين من الخارج، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، ويوزع البرنامج القادمين إلكترونيًا على محافظة السكن لحظة تسجيلهم وتتم المتابعة الفورية لهم بمحال إقاماتهم خلال فترة حضانة المرض، بدءًا من تاريخ الوصول.

وقال إن جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدولة لديها خطط طوارئ (تأهب واستجابة) متسقة مع خطة طوارئ القطاع الوقائي بوزاة الصحة، كما يتم تدريب أفراد الحجر الصحي عليها بشكل دوري ومستمر، ونفذت بعض المطارات تجارب محاكاة متسعة النطاق لحالات وبائية قادمة من الخارج، في تنسيق وتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة من جميع الوزارات المعنية بمنافذ الدخول، مؤكدًا توافر جميع أدوية الطوارئ والتطعيمات الدولية ومستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات اللازمة للتعامل مع أي حالات وبائية مشتبه بها بعيادات الحجر الصحي.