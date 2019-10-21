اليوم| أمانة شباب "مستقبل وطن" تطلق ملتقى "الوعي.. مستقبلنا" بشرم الشيخ

كتبت- ميرا إبراهيم:

يطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الاثنين، الملتقى الشبابي الأول للحزب، بعنوان "الوعي.. مستقبلنا"، في محافظة جنوب سيناء، والتي تنظمها أمانة الشباب المركزية برئاسة المهندس أحمد صبري، في مدينة شرم الشيخ، بحضور ومشاركة كافة أمانات الشباب بالمحافظات، وتبدأ فعالياتها من اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر وتستمر حتى 25 أكتوبر 2019.

وحسب بيان، اليوم الاثنين تطلق أمانة الشباب المركزية، أولى فعاليات ملتقى الشباب، اليوم ويعقد في اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، ويعقبها مناقشات مفتوحة وورش عمل ودورات تدريبية خلال أيام انعقاد الملتقي.

وقال المهندس أحمد صبري، أمين الشباب للحزب على مستوى الجمهورية، إن ذلك الملتقي الشبابي، يستهدف ترسيخ آلية الحوار مع كافة الشباب، والاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم والعراقيل التي تواجههم.

وأكد صبري أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي الشباب اهتماما بالغا على جميع المستويات لتمكينهم وتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة من حماستهم وأفكارهم.

وأشار أمين الشباب لحزب مستقبل وطن، إلى ضرورة مساندة الشباب للدولة المصرية حتى تستكمل بناء مؤسساتها وتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرا إلى إنهم بمثابة خط الدفاع الأول عن الدولة لأنهم دائما ما يكونوا قيد استهداف جماعات التطرف لبث سمومها بداخلهم وتحويل توجههم الوطني.