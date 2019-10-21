اليوم.. غرفة السياحة تختتم تدريب الشركات على بوابة العمرة (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

تنهي غرفة شركات السياحة، اليوم الاثنين، تدريب العاملين بشركات السياحة على بوابة العمرة الإلكترونية الموحدة، والذي استمر على مدار 6 أيام، استعدادًا لانطلاق البث التجريبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، في مقر الغرفة بالقاهرة وفروعها بمحافظات الجمهورية.

ويجرى تدريب موظفي الشركات، على التعامل مع البوابة الإلكترونية الموحدة، بواقع ساعة واحدة فقط لتدريب كل مجموعة على حدى، على أن يحضر الورشة التدريبية المجانية اثنان من موظفي كل شركة، مع مراعاة عدم تكرار اشتراك الشركة في أي دورة أخرى تخص البوابة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات للاستفادة.

وقال محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة، إن المحاضرة تبدأ في تمام العاشرة صباحًا، وتكرر حتى الخامسة مساء كل ساعة، لكل مجموعة على حدى بشكل منتظم.

وأوضح فاروق، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التدريب جرى على أفضل على الطرق الحديثة التي طبقتها شركات التطبيقات الإلكترونية في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التدريب بدأ من القاهرة، وباقي فروع الغرفة في محافظات الجمهورية، ويستهدف كل الشركات السياحية، حيث إن العمل مع الجانب السعودي أصبح أونلاين ولا مفر من ذلك.

وأشار إلى ضرورة تحويل جميع مراحل العمل في منظومة العمرة إلكترونيًا لتواكب التطور الحادث في السعودية، حيث أصبحت المنظومة في المملكة حديثة جدًا ولم يعد هناك مجالًا للمعاملات الورقية فكل مراحل تنظيم رحلة العمرة أصبحت عن طريق منصاتها الإلكترونية.​