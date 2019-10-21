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اليوم.. جامعة القاهرة تستضيف فاروق الباز وعبدالمنعم سعيد

02:59 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
اليوم.. جامعة القاهرة تستضيف فاروق الباز وعبدالمنعم سعيد

جامعة القاهرة

(مصراوي):

تستضيف جامعة القاهرة، ضمن الموسم الثقافي والفني للعام الدراسي 2019- 2020 الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بوكالة "ناسا" الأمريكية، في حوار مفتوح مع الطلاب والأساتذة والعاملين تحت عنوان "تجربتي"، اليوم الاثنين في تمام الواحدة ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى.

كما تنظم الجامعة، ندوة للدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بعنوان "المحركات العشرة للمستقبل المصري" غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا في قاعة الاحتفالات الكبرى.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الموسم الثقافي والفني للجامعة، مؤكدًا على ضرورة التواصل بين الأجيال، ما يساعد في تعريف الطلاب بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات للاقتداء بهم، وتغيير طرق تفكير الطلاب بالنقاش المفتوح والمباشر مع شخصيات ذات تجارب مؤثرة وملهمة للشباب.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الموسم الثقافي والفني للجامعة سيشهد حضور شخصيات ثقافية وسياسية وإعلامية وفنية مرموقة لفتح الباب أمام الطلاب للتعلم من تجارب الآخرين، مؤكدًا أن هذه الندوات لها دور كبير في اطلاع الطلاب على أفكار جديدة مما يساعدهم في تغيير طرق تفكيرهم للأفضل.​

جامعة القاهرة فاروق الباز الموسم الثقافي عبدالمنعم سعيد
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