"خبيئة العساسيف" تتصدر الصفحات الأولى للصحف ووكالات الأنباء العالمية

كتب- محمد عاطف:

تصدر خبر الكشف عن خبيئة العساسيف والذي أعلن عنه وزير الآثار د. خالد العناني، السبت، في مؤتمر صحفي عالمي بالأقصر، الصفحات الأولى للصحف ووكالات الأنباء العالمية، مثل رويترز والوكالة الفرنسية للأخبار وسي ان ان والجارديان والديلي ميل وصوت امريكا و غيرهم.

ووصفت وسائل الإعلام العالمية، الكشف بأنه الأكبر أثريًا منذ الأعوام القليلة الماضية لما يتميز به من وجود ٣٠ تابوت آدمي ملون ومغلق لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر خلال الاسرة الثانية عشر.

ونشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور توضح مراسم الاعلان عن الكشف وأعداد التوابيت الضخمة التي كانت متراصة امام الحاضرين، بالاضافة الى نقل عملية فتح احد التوابيت و الكشف بداخله عن مومياء ملفوفة بلفائف الكتان و في حالة جيدة من الحفظ. هذا بالاضافة الى نشر صور للمنطقة التي تم العثور فيها على خبيئة التوابيت.

كما قطعت بعض القنوات نشرات الأخبار الخاصة بها لنقل وبث مراسم الاعلان عن الكشف وفتح التابوت بشكل مباشر، مثل قناة اليورو نيوز وسكاي نيوز، كما خصصت بعض البرامج التليفزيونية الأكثر مشاهدة و شهرة في أمريكا وأوروبا فقرة خاصة حول هذا الكشف وأهميته منها برنامج توديز شو Today’s show و الذي تبثه قناة ان بي سي الأمريكية، و التي عقدت عدة حوارات تليفزيونية مع د. خالد العناني وزير الآثار وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس الذي حضر خصيصاً من القاهرة لمشاهدة الكشف.

كما وصفت بعض الصحف مثل صحيفة الجادريان والواشنطن بوست الديلي ميل واذاعه الراديو الفرنسي بأنه آخر كشف ضمن سلسة اكتشافات هامه قامت وزارة الآثار بالإعلان عنها في الفترة القليلة الماضية مما يعمل على دعم وترويج السياحة الي مصر بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.

يذكر أن هذا الكشف عثرت عليه بعثة أثرية مصرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار داخل خبيئة في جبانة العساسيف بالبر العربي بالاقصر، والتي حوت ٣٠ تابوتاً لكهنة وكاهنات معبودات الاقصر من عصر الأسرة ٢٢؛ ووصفها وزير الآثار بأنها أول خبيئة لتوابيت يتم اكتشافها منذ اكثر من قرن من الزمان بأيادي مصرية خالصة.