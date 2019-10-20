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    "عاقبوا القاصر".. رسالة من ريهام سعيد في حق "شهيد الشهامة"

    11:15 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    "عاقبوا القاصر".. رسالة من ريهام سعيد في حق "شهيد الشهامة"

    ريهام سعيد

    كتب- يوسف عفيفي:

    طالبت الإعلامية ريهام سعيد، بمعاقبة قاتل محمود البنا، المعروف بـ"شهيد الشهامة"، قائلةً: "عاقبوا القاصر خصوصا لو فرق السن شهرين".

    وقالت ريهام، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام": "من عشر سنين دخلت الحبس عند قاتل زينه وقلت له يا حيوان ولقيت هجوم شديد وسخرية.. كنت ببكي و بقول إن دي مش آخر حد ها يموت.. عاقبوا القاصر خصوصا لو فرق السن شهرين كنتوا بتقولوا برنامج عفاريت.. يجب تغيير القانون و فورا".

    كان النائب العام قد أحال المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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    ريهام سعيد محمود البنا شهيد الشهامة إنستجرام محاكمة راجح

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