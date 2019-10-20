بتكلفة 50 مليار دولار.. "مدبولي": وضعنا خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037

كتب- محمد غايات وأحمد مسعد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037 بتكلفة إجمالية تتعدى الـ50 مليار دولار.

وأوضح "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، أن الخطة ترتكز على أربعة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت من الخطة في السنوات الثلاث الماضية، مشروعات عملاقة وقومية، تكلفتها تفوق الـ8 مليارات دولار، على مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتأهيل البنية التحتية لشبكات الري والصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من السيول، وغيرها من المشروعات التي تساهم في إدارة الندرة المائية ومواجهة التحديات المائية المختلفة، وتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.