"البحوث الزراعية" تنظم دورة حول إنتاج الأرز الأقل استهلاكًا للمياه

كتب- أحمد مسعد:

ينظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبة حول أفضل المعاملات الزراعية للأرز الأقل استهلاكا للمياه، خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٤ أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور علاء خليل مدير المعهد إن الدورة تشمل عددا من المحاور من بينها استراتيجية إنتاج الأرز، والموقف المائي للأرز، واستخدام التكنولوجيا الحيوية لتقدير مياه الأرز، فضلا عن التربية لإنتاج الأرز لمقاومة الآفات المرضية تحت ظروف الجفاف، وطرق الزراعة الحديثة لتوفير مياه الري.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يشمل أيضا إنتاج أصناف الأرز تحت الظروف الهوائية، وطرق التسميد تحت الحرمان المائي، ومقاومة الحشائش تحت ظروف الجفاف، وطرق زراعة الأرز تحت الظروف الملحية، ودور الإرشاد لزيادة الأرز تحت ندرة المياه، فضلا عن دور العناصر الصغرى للمحصول في تحمل الأرز للجفاف.