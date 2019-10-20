"السلع التموينية" تعلن أول مناقصة لشراء الزيت في العام المالي الجديد
08:38 م الأحد 20 أكتوبر 2019
القاهرة- (أ ش أ):
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة رقم 1 للعام المالي (2019 / 2020)، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، وذلك في إطار خطتها لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وأوضحت الهيئة - في بيان الأحد- أن الحد الأدنى 3 آلاف طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد، مشيرةً إلى أن فترة التوريد من 1 إلى 15 ديسمبر القادم، على أن يتم فض المظاريف والبت يوم الأربعاء المقبل.
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