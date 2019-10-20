الصحة: إعدام 4290 طن أغذية فاسدة بجميع المحافظات خلال 15 شهرًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 4290 طناً و347 كجم أغذية، لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك خلال حملات مكبرة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بجميع المحافظات، خلال 15 شهرا من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان الأحد - أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية، لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد مجاهد أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم ضبط أيضاً 4436 طناً و315 كجم أغذية مجهولة المصدر، و956473 لتر عصائر، وزيوت متغيرة خواصها للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، حيث تم سحب 454 ألفاً و158 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، خلال نفس الفترة السابق ذكرها.

وقال عيد إن الحملات قامت بالمرور على 221 ألفاً و96 منشأة غذائية بجميع المحافظات، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيراً إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 26 ألفاً و898 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، كما تم تحرير 185 ألفا و672 محضرا جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

بدورها، أشارت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى استخراج 788 ألفا و755 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية، للتأكد من خلوها من الأمراض المنتقلة عن طري الغذاء، وتم إصدار 70 ألفا و952 شهادة تحت الإشراف الصحي والخاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها.

وفي مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال الأغذية، أوضحت حمزة أنه تم تنظيم 30 دورة تدريبية لـ 900 متدرب من العاملين بمجال مراقبة الأغذية من أطباء ومراقبين ومفتشين أغذية للارتقاء بالمستوى الرقابي ورفع كفاءة العاملين بجميع محافظات الجمهورية، كما تم تنظيم 10 دورات تدريبية لـ 240 متدرباً بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، لتدريبهم على الأعمال الدفترية والتدريب النظري والميداني وعلى أحدث المستجدات لأعمال مراقبة الأغذية.