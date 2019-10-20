"الشئون العربية" بالبرلمان: الهجوم على أراضي سوريا يكشف أطماع أردوغان

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أحمد رسلان إن "الهجوم الهمجي والبربري الذي شنته القوات المسلحة التركية على الأراضي السورية يعيد البشرية إلى شريعة الغاب ويتنافى مع قواعد القانون والشرعية الدولية، ويمثل خطورة على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية".

جاء ذلك في بيان ألقاه رسلان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، بشأن "العدوان الغاشم الذي شنته القوات المسلحة التركية على الأراضي السورية".

وتابع رسلان :"إن هذا العدوان يكشف حجم الأطماع التوسعية للرئيس التركي، وهو ما حذرت منه مصر كثيراً، وإن الإرهاب الذي يتفشى في بعض الدول العربية هو نتاج دعم الرئيس التركي للإرهاب، مما يفرض على المجتمع الدولي للتصدي له".

ولفت رسلان إلى أن لجنة الشئون العربية ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاعتداءات التركية على الشقيقة سوريا، وتتابع عن كثب الاعتداء التركي على شمال الأراضي السورية، مطالبا الحكومات العربية بإعادة النظر في علاقتها مع حكومة الرئيس التركي بما يحفظ الحقوق العربية.

ونبه رسلان إلى أن العدوان على سوريا يؤثر على مسار العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذا العدوان الغاشم هو تنفيذ من الرئيس التركي لأجندة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية.

وأثنى رئيس لجنة الشئون العربية على دور القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحسه الوطني والعروبي في تصديه للتصرفات غير الشرعية للرئيس التركي واعتداءاته على أراضي دولة عربية.