"الطبية العسكرية" تفتح باب التسجيل في دبلومة "الإعاقة العصبية للأطفال"

القاهرة- (أ ش أ):

فتحت الأكاديمية الطبية العسكرية، باب التسجيل للحصول على دبلومة مهنية في تخصص (الإعاقة العصبية في الأطفال) المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة والأطباء المدنيين والعاملين في المجال الصحي.

ومن المقرر فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية في الفترة من (20 أكتوبر - 10 نوفمبر 2019) وبدء الدراسة اعتباراً من 15 نوفمبر 2019.

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