عبدالعال: تصرفات أردوغان البربرية تخرج عن ميثاق الأمم المتحدة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وصف رئيس مجلس النواب علي عبدالعال تصرفات القيادة التركية بالبربرية التي تخرج عن القانون وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قواتها بالغازية.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بحضور نواب سوريين: "مبدأ عدم التدخل في الشأن السوري وحل الأزمة سلميا هو نهج السياسة المصرية، ونؤيد مواقف رئيس الجمهورية في التعامل مع الملف، ونحن هنا في مجلس النواب، حيث تقدمنا في البرلمان الدولي والاتحاد الأوروبي ببيان عاجل إدانة لغزو الأراضي السورية".

وأضاف: "كنت أفضل استخدام لجنة الشئون العربية بالبرلمان في بيانها بشأن الأوضاع في سوريا كلمة القوات الغازية التركية وليست القوات المسلحة السورية، حيث إن القوات الغازية لا تحكمها أي مبدأ شأن القيادة التركية وتصرفاتها البربرية التي تخرج عن القانون وعن أحكام ميثاق الأمم المتحدة".​