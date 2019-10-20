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    وزارة العدل: الانتهاء من تعديلات الأحوال الشخصية خلال شهرين

    04:24 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    وزارة العدل: الانتهاء من تعديلات الأحوال الشخصية خلال شهرين

    وزارة العدل

    كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:

    قال المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، إن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة في وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء ستبدأ أول اجتماعتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهي من عملها خلال شهرين.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

    وقال محجوب إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداءا من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.

    وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ عملها الثلاثاء المقبل وبعد الانتهاء منه خلال شهرين فقط بناءا على قرار رئيس الوزراء ثم سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس النواب.

    وعقب عبدالعال مؤكدا أن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).​

    محمد عيد محجوب وزارة العدل قانون الأحوال الشخصية مجلس الوزراء

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