وزير الري يفتتح معرض "أسبوع القاهرة الثاني للمياه"

انطلاق اليوم الأول لورشة دمج الشباب في إدارة البرنامج السكاني

كتب - أحمد مسعد:

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، معرض "أسبوع القاهرة الثاني للمياه للشركات"، وذلك على هامش مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الثانية.

ويشارك في المعرض العديد من الشركات المصرية والأجنبية لعرض أحدث منتجاتها في مجال المياه، وما يقرب من 20 جهة من الجهات المصرية الخاصة والحكومية والأجنبية.

كان وزير الموارد المائية والري قد افتتح صباح اليوم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيستمر لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس القادم.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه بشكل عام إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، بالإضافـة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.

ويعقد الحدث هذا العام تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، وقد تم اختياره ليعكس مدى أهمية هذا الموضوع المهم لمجتمعاتنا.