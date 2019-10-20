الحكومة: 31 مليار جنيه تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة

القاهرة - مصراوي:

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره المركز اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة - غير المخططة) بمختلف ‏محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من تطوير هذه المناطق أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.

وأوضح المركز أن التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة بلغت 318 مليار جنيه، حيث أن 37.5% من المدن في مصر غير مخططة بإجمالي مساحة حوالي 152 ألف فدان، وقد تم تطوير 52 منطقة غير مخططة حتى الآن بتكلفة 900 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تعلن مصر خلوها من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع 192 منطقة غير آمنة وتشمل إزالة مصدر الخطورة، وبناء، وتعويض وتقنيين أوضاع، وذلك وفقًا لدرجة خطورتها، وموزعة على مستوى الجمهورية بإجمالي 105 آلاف و672 وحدة، كما تم تطوير 52 منطقة غير مخططة في 6 محافظات على مساحة 4351 فدانًا بإجمالي وحدات 409 آلاف و405 وحدات مستفيدة من أعمال التطوير، وأخيرًا تم تطوير 6 أسواق تجارية و8 أسواق غذائية و4 أسواق تجارية وغذائية بإجمالي 18 سوقاً بـ9 محافظات استفاد منها 2773 محلًا تجاريًا وغذائيًا.

وحول أبرز المشروعات التي تم تنفيذها لتسكين أهالي المناطق غير الأمنة، أوضح أنه تم تنفيذ 18 ألفًا و278 وحدة في مشروع (الأسمرات 1، 2، 3) بتكلفة 3.3 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ 4895 وحدة في مشروع (المحروسة 1، 2) بتكلفة 804 ملايين جنيه، وكذلك تنفيذ 3501 وحدة في مشروع (بشاير الخير 1، 2) بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

وأشار المركز إلى أنه تم تنفيذ 1096 وحدة في مشروع (أهالينا 1) بتكلفة 600 مليون جنيه، وتنفيذ 816 وحدة في مشروع (روضة السيدة زينب ) بتكلفة 330 مليون جنيه، وتنفيذ 860 وحدة في منطقة (النورس الجديدة) بتكلفة 236 مليون جنيه، كما أنه جاري تنفيذ 4392 وحدة في (معاً لتطوير العشوائيات) بتكلفة 1.4 مليار جنيه.