برلمانية تقترح تمويل إنشاء أسطول مصري حديث لصيد الأسماك

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بخصوص تمويل إستراتيجية لإنشاء أسطول حديث ومتطور للصيد.

وأوضحت في بيان اليوم، أن هناك تدهور كبير في أسطول الصيد المصري، مضيفة: "لم نعد نمتلك أسطولا بحرياً للصيد يؤمن احتياجاتنا حتى إن السفن المملوكة لنا مرفوضة من دخول الموانئ المتطورة، بما يؤدي إلى ضياع فرص استغلال شواطئنا الممتدة على البحرين الأبيض والأحمر".

وأكملت أن التطور الهائل الذي حدث في صناعة سفن عالميا من حيث السعة الطنية ومعدات السلامة يجعل من سفننا الحالية غير صالحة للخدمة على المدى القصير.

وطالبت "ثابت" بضخ استثمارات ضخمة لتمويل هذا القطاع الحيوى ببناء مجموعة من سفن الصيد العملاقة تكون نواة لأسطول صيد على مستوى عالمي متطور يجوب أعالي البحر وفقاً للأساليب العلمية التي تتبعها الأساطيل الأخرى.