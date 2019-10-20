وزير النقل: افتتاح محطتي "النزهة وهشام بركات" ديسمبر المقبل

كتب أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ باقي محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

تفقد الوزير محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب مستقلا قاطرة اختبار على السكة، حيث وجه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع نظرا لأهميته في تسهيل تنقل المواطنين خاصة مع الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى او من القاهرة الى المدن الجديدة.

وأشار "الوزير" إلى تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019، وافتتاح باقي محطات المرحلة وهي: عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط في أبريل 2020.