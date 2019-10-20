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    البرلمان يوافق على سماع أقوال هاني الحناوي بقضية إصدار شيكات بدون رصيد

    01:35 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    البرلمان يوافق على سماع أقوال هاني الحناوي بقضية إصدار شيكات بدون رصيد

    النائب محمد هاني الحناوي

    كتب- أحمد علي:

    قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الموافقة على الإذن بسماع أقوال النائب محمد هاني الحناوي، في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8042 لسنة 2016جنح الهرم، بشأن بلاغ ضده من المواطن محمد صابر عبد الجابر، والذي يتهمه فيها بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون و750 ألف جنيه.

    كان النائب محمد هاني الحناي قد تقدم بطلب للبرلمان للإذن بسماع أقواله حتى يتمكن من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير وتقديم شواهده.​

    هاني الحناوي بهاء أبوشقة اللجنة التشريعية مجلس النواب
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