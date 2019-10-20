لمناقشة "سداد النفقة" وحماية البيانات.. بدء الجلسة العامة للبرلمان

كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس؛ لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية حول عدد من مشروعات القوانين، وبحث تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة.

وتتضمن أجندة عمل المحلس اليوم، مناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها المتعلقة بتغليظ عقوبات الامتناع عن سداد النفقة وكذلك المتعلقة بإلغاء التحكيم الإجباري وحماية البيانات الشخصية، الى جانب تحديد موعد مناقشة 26 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة.

وتشهد جلسة البرلمان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.