بينها القاهرة.. الأرصاد: حالة عدم استقرار تبدأ غدًا (أمطار رعدية وسيول)

كتب- محمد نصار ويوسف عفيفي:

صرح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا الاثنين.

وقال صابر، في بيان، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء.

ويمتد سقوط الأمطار إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على شمال البلاد قد تصل حد السيول على مناطق من شمال سيناء.