مصرللطيران تتسلم ثالث طائراتها من طراز إيرباص 300-A220

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كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة شركة مصر للطيران الجديدة من طراز إيرباص A220-300، بعد تسلمها من مصنع شركة إيرباص بمونتريال في كندا، وهي الطائرة الثالثة من ضمن صفقة الشركة لضم 12 طائرة من ذات الطراز لأسطولها في إطار الخطة الاستراتيچية لتحديث وتطوير أسطولها، بما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

احتفل مطار اوستند الدولي ببلجيكا باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه، خلال توقفها لتزويدها بالوقود، لكونها أول طائرة من طراز A220 تهبط به، ثم استأنفت الطائرة رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي.

وتأكد وفد الشركة من ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية.

يعد الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يضمه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء.

ومن المتوقع أن تصل الطائرة الرابعة من هذه الصفقة أيضًا خلال الشهر الجاري، على أن تصل باقي الطائرات تباعًا حتى عام ٢٠٢٠.