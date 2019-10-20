وزير النقل: "هليوبوليس" أضخم محطات مترو الأنفاق وتكلفتها 1.9 مليار جنيه

كتب- أسامة علي:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح الأحد، تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب، رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة.

وقال وزير النقل، إن محطة هليوبوليس تعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق النفقية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبلغت تكلفتها حوالي 1.9 مليار جنيه ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن المحطة مكيفة الهواء مثل باقي محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتتوسط ميدان هليوبوليس الذي يعتبر من أكبر ميادين القاهرة بمصر الجديدة، وتبلغ مساحة المحطة حوالس 10 آلاف م2، وتمتد بطول 225متر وبعرض 22م وعلى عمق 28 متر من منسوب الشارع، على ثلاث مستويات مختلفة، وتشتمل على 8 مخارج ومداخل، وبها عدد 18 سلم ثابت (10 سلالم داخلية و8سلالم خارجية )، إضافة إلى 17 سلم متحرك (11سلم داخلي بين المناسيب و6 سلالم من منسوب الشارع حتى شبابيك التذاكر ) و4 مصاعد (2 مصعد من منسوب الشارع حتى شباك التذاكر و2 مصعد من منسوب صالة التذاكر حتى الرصيف) واستخدم لإنشائها 100 ألف متر مكعب خرسانة و 18ألف طن حديد، مضيفًا: "تم فتح محطات (هارون - الألف مسكن - نادى الشمس) بالجزء الأول بالمرحلة الرابعة من هذا الخط للركاب في يونيو الماضي.

وأوضح الوزير أن هناك مساحة 5000 متر مربع بالمحطة سيتم استغلالها بشكل تجاري وإداري واستثماري لزيادة عوائد المالية لمترو الأنفاق.

وأضاف وزير النقل أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسيرعليهم، مضيفا أنه يتم حالياً استكمال تنفيذ باقي أعمال المرحلة الرابعة، وتشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019 وتشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة، وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط في أبريل2020

وأضاف أنه جار حالياً دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بطول حوالي 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة، لافتا إلى أن تكلفة المرحلة الرابعة بالكامل تصل 16.202 مليار جنيه بخلاف 1.5 مليار جنيه لعدد 3 محطات تحت الدراسة تصل بين محطة عدلي منصور حتي المطار، وتصل تكلفة الخط الثالث بكافة مراحلة تبلغ 97 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الرابعة، يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا الخط على ثلاثة أجزاء: الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021، الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية وعدد4 محطات علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في يونيه 2022، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات (3نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) ومخطط افتتاحه في أبريل 2023.

وقال الوزير، إن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلي منصور (موقف العاشر) وغرب القاهرة ( بولاق الدكرور وإمبابة ) بطول 45 كم، ويحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر والخط الثانى في محطتي العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة، والربط مع القطار الكهربائى (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية ) في محطة عدلي منصور بداية طريق الإسماعيلية الصحراوي، والمخطط لها أن تكون أكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتخدم القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة ( العبور - المستقبل - الشروق - بدر ...... ) والقادمين من محافظات شرق القناة (الإسماعيلية - بور سعيد - الشرقية )، مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها، وباستكمال تنفيذ الخط الثالث ستصل القدرة الاستيعابية للثلاثة خطوط ما يزيد عن 3.5 مليون راكب يومياً.​