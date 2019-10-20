اليوم.. انطلاق "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث.. و"العابدين" أول الضيوف

كتب- مصطفى علي:

ينطلق اليوم الأحد على قناة "العربية الحدث" برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي، بعد غياب دام لفترة طويلة عن الشاشة، إذ يضع البرنامج الشأنين المصري والإقليمي تحت المجهر بأسلوب مبتكر قادر على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب عبر منصات بث تفاعلية متعددة.

ويمثل البرنامج عودة الإعلامية لميس الحديدي إلى بيتها الصحفي الأول الذي شهد انطلاقتها، والمتمثل في مجموعة قنوات العربية، كما تعكس الإطلالة المبتكرة للبرنامج، الأهمية التي توليها مجموعة قنوات العربية للتكنولوجيا الحديثة وتوجهات الشرائح الشبابية، إذ أن ساعته الأولى ستُبث مباشرة عبر شاشة الحدث، على أن يتحول في ساعته الثانية إلى البث المباشر live streaming عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي حصرا، مع فقرات خاصة ومبتكرة وميزات تفاعلية لن تظهر عبر البث التلفزيوني التقليدي، في صيغة لم يعهدها الإعلام العربي من قبل.

كما سيمزج البرنامج بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى، إذ سيمتد على مدار ساعتين تخصص ساعته الأولى للتحليل السياسي المباشر في حين سيتحول في ساعته الثانية إلى مُنتج إعلامي فريد من نوعه يُقدم حصرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تفاعلية، إذ تواصل الحديدي تقديم البث المباشر عبر تلك المنصات بطريقة تتجاوز الأطر التقليدية عبر تجربة رقمية غير معهودة على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن يحل الفنان ظافر العابدين، ضيفا في أولى حلقات البرنامج، الذي ينطلق في العاشرة مساء في بث مباشر على منصات البرنامج.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي: "تغمرني السعادة لعودتي إلى بيتي الأول، مجموعة قنوات العربية، التي عملت بها لسنوات في بداية مسيرتي الإعلامية كمراسلة اقتصادية من القاهرة."

وأضافت الحديدي: "أشعر بمزيد من الفخر أن تكون انطلاقتي الجديدة على شاشة الحدث، القناة التي أثبتت في السنوات الأخيرة مهنية وكفاءة حازت على احترام المشاهد العربي ومتابعته. آمله أن تكون مشاركتي ببرنامج (القاهرة الآن) إضافة لقناة الحدث ومشاهديها".​