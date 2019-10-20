وزير الإسكان يلتقى شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأكد الجزار، أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وهو من أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة، ومن أهم العلامات المميزة بها، وسيساهم فى خلق بيئة جديدة، وطريقة جديدة للحياة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، وسيضفى قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، موضحاً أنه ولأول مرة بمصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم.



وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المُحدد، بأعلى جودة، واستخدام أفضل الخامات وأجودها، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل، والبدء فى زراعة النخيل والأشجار المُثمرة، قائلاً: "أتابع سير العمل بالمشروع بشكل مباشر يومياً"، مؤكداً أنه سيتم صرف التدفقات المالية بالتوازى مع حجم الأعمال الجارى تنفيذها، وسيتم تذليل جميع العقبات من أجل دفع معدلات الإنجاز.



وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل جميع العقبات، مشيرا إلى التواصل المستمر مع جميع الشركات المُنفذة من أجل دفع معدلات الإنجاز.



وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.