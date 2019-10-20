المتر وصل لـ60 ألف جنيه.. بيع 20 محلاً وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم بيع 20 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين (13.27م2 و 43.2 م2) للمحال، و(43 م2) للصيدلية، في مزاد علني بجهاز المدينة، بحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال البيع بالمزاد العلني بالمدينة.

وقال الشربيني في بيان اليوم: بلغ إجمالي القيمة البيعية للمزاد نحو 11 مليونا و 944 ألف و194 جنيها، مشيراً إلى أن أعلى سعر للمتر مربع لأحد المحال التجارية وصل إلى 54 ألف جنيه بقيمة إجمالية مليون و782 ألف جنيه بمساحة 33 مترا مربعا، بالسوق رقم 1 بأبوالوفا بمنطقة جنوب الأحياء، بينما وصل سعر بيع المتر المربع للصيدلية 60 ألف جنيه بقيمة إجمالية مليوني و580 ألف جنيه بمساحة 43 مترا مربعا بمنطقة بيت العيلة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم طرح المحال التجارية بأنشطة مختلفة تتنوع ما بين (كافيتيريا- موبايلات- أدوات كهربائية - سوبر ماركت - محمصة- كوفي شوب - أدوات منزلية - بخلاف الصيدلية)، وذلك لتلبية احتياجات السكان المختلفة.