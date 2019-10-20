حدث ليلا| مرتضى يهدد بالانسحاب من الدوري.. استقالة 4 وزراء لبنانيين

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

مدبولي يصل القاهرة قادما من واشنطن بعد زيارة استغرقت عدة أيام

عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي فجر اليوم الأحد إلى القاهرة، قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد زيارة ناجحة للولايات المتحدة، وهي أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005 أي منذ 14 عاما، حيث بحث مدبولي التعاون الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر، للتفاصيل اضغط هنا..

طلال سلمان لمصراوي: الحكومة بها عصابات.. وأرشح هذا الشخص لقيادة لبنان - حوار

قال الصحفي اللبناني الكبير، طلال سلمان، مؤسس جريدة السفير اليومية، إنه من حق الشعب اللبناني أن ينزل ويتظاهر وينتفض من أجل مطالبه لإحداث تغيير شامل في البلد.

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صحة الوادي الجديد تقرر تشغيل منظار الرئة لأول مرة

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إنه تقرر تشغيل منظار الرئة بمستشفى الصدر بالخارجة لأول مرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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السيسي عن قمة سوتشي: الأولى من نوعها في وقت يشهد تحولات عالمية كبرى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القمة الروسية - الأفريقية التي ستعقد في مدينة سوتشي بروسيا تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية.

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عقب المعاينة.. قرارات جديدة من تعليم كفرالشيخ في واقعة "التلميذة المحبوسة" (صور)

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، اليوم السبت، مجازاة مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية، والذي سبق استبعاده من منصبه، بعد حبس الطفلة هيام عصام يوسف، في المدرسة، ومجازاة مشرف الدور، والمشرف العام، ومسئولا الأمن الصباحي والمسائي بالخصم 15 يومًا من راتب كل منهم، بسبب تقصيرهم في عملهم ترتب عليه حبس الطفلة لمدة ساعتين بالمدرسة.

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"الآثار" عن توابيت الأقصر: سرقة المقابر انتشرت في عهد الأسرة 22

قال محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الكشف الأثري الجديد للتوابيت الخشبية في منطقة العساسيف، بالبر الغربي للأقصر، هو نتاج مجهود كبير وتشجيع غير مسبوق من القيادة السياسية للبعثات الأثرية.

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"الري" تكشف عن تفاصيل توصيل المياه لـ400 ألف فدان في سيناء

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مشروع تنمية سيناء يعد من أهم المشروعات الزراعية في مصر، من خلال توفير مصادر مائية من المياه المعالجة، وحصاد الأمطار، والمياه الجوفية والنقية، للتفاصيل اضغط هنا..

الري: ضخ المياه في ترعة "الشيخ جابر" بسيناء ضمن خطة التعمير

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن ضخ المياه في ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء يأتي في إطار خطة الدولة المعلنة لتعمير سيناء من خلال توفير المياه الجوفية، ومن مياه البحر المحلاه، وسدود حصاد الأمطار والمياه المعالجة والتي يتم إعادة استخدامها.

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مستشفى سموحة يوضح حقيقة إصابة الطفلة كارما بالالتهاب السحائي

أصدر مستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، مساء السبت، بيانا توضيحيا أكد فيه أنه لم يتردد على العيادات الخارجية أي حالات اشتباه في التهاب سحائي.

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مرتضى منصور يعلنها: سننسحب إذا تأجل لقاء الأهلي والجونة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استحالة إقامة مباراة القمة أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر المقبل في ظل استمرار سبب تأجيلها من قبل.

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بريطانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل جديد لـ"بريكست"

قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك اليوم السبت إنه تلقى رسالة من الحكومة البريطانية تطالب بتمديد موعد الخروج من التكتل (بريكست)، مضيفا أنه سيبدأ حاليا بمناقشة الأمر مع قادة الاتحاد.

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جنبلاط ينفي طلبه من وزراء الحزب الاشتراكي الاستقالة من الحكومة اللبنانية

نفى وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز، ما يتردد من أنباء عن طلبه من وزراء الحزب الاشتراكي الاستقالة من الحكومة اللبنانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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"به تناقض كبير".. أديب منتقدًا خطاب حسن نصر الله للمتظاهرين في لبنان

عقَّب الإعلامي عمرو أديب، على كلمة حسن نصر الله، زعيم حزب الله، للمتظاهرين في لبنان، مشيرًا إلى أن خطاب نصر الله به تناقض كبير، حيث عانى جمعه بين صفتَي الثوري ورجل الدولة.

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ترامب يلغي استضافة قمة مجموعة السبع في منتجعه بولاية فلوريدا

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت خططا لاستضافة القمة الاقتصادية لزعماء دول مجموعة السبع العام المقبل في أحد ممتلكاته العقارية وهو منتجع "ترامب ناشونال دورال" للجولف في ولاية فلوريدا بعد مواجهة انتقادات شديدة.

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​دول الاتحاد الأوروبي تجتمع لبحث طلب تأجيل بريكست

يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من اليوم الأحد لمناقشة طلب رسمي من لندن بتأجيل خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي والذي كان مقررا له 31 أكتوبر الجاري، بعد أن أرجأ البرلمان البريطاني تصويتًا رئيسيًا على اتفاق الانسحاب الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي.

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​مارك إسبر: القوات الأمريكية ستغادر سوريا إلى غربي العراق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأحد أن كل القوات الأمريكية التي ستغادر سوريا ستتوجه إلى غربي العراق وفقا للخطة الحالية.

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تشيلي.. فرض حظر التجول في سانتياجو وسط احتجاجات المترو

أصدر رئيس الدفاع الوطني في تشيلي خافيير إيتورياجا أمرا بفرض حظر التجول خلال الليل في العاصمة سانتياجو مع استمرار حدوث "أعمال عنف" خلال ساعات متأخرة من يوم السبت.

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