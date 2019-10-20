  • عاجل:مائل للحرارة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم الأحد

    07:56 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم الأحد

    هيئة السكة الحديد

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأحد نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

    وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 40 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 40 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 35 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 30 دقيقة.

    وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات لتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

    هذا المحتوى من

    هيئة السكة الحديد أعمال صيانة تأخيرات القطارات

    الخبر التالى:

    حدث ليلا| مرتضى يهدد بالانسحاب من الدوري.. استقالة 4 وزراء لبنانيين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان