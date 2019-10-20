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    ريهام سعيد تعلق على قضية "شهيد الشهامة"

    07:50 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    ريهام سعيد تعلق على قضية "شهيد الشهامة"

    ريهام سعيد

    القاهرة- مصراوي:

    طالبت الإعلامية ريهام سعيد، بتوقيع الإعدام على المتهم محمد راجح المتهم الرئيسي في قضية الشاب محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" بالمنوفية.

    وكتبت سعيد عبر حسابها بموقع "إنستجرام" في الساعات الأولى من اليوم الأحد، "تصبحوا على خبر إعدام راجح في ميدان عام.. محمود البنا".

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    وتبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمة محمد راجح المتهم بقتل زميله شهيد الشهامة محمود البنا بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

    وضمت قائمة المتهمين، "محمد أشرف عبد الغنى راجح، طفل، محبوس، 17 سنة، طالب، و مصطفى محمد مصطفى الميهى، وشهرته حماصه، طفل، محبوس، 17 سنة، طالب، وإسلام رمضان عواد، طفل، محبوس، طالب، وإسلام إسماعيل عبد الحكيم البخ، طفل، محبوس، 17 سنة، طالب".

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    ريهام سعيد شهيد الشهامة محمد راجح محمود البنا

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