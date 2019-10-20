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    ​أخبار متوقعة اليوم: السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي.. والبرلمان يستأنف جلساته

    07:25 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    ​أخبار متوقعة اليوم: السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي.. والبرلمان يستأنف جلساته

    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي _أرشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    القاهرة.. يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، زيارة رسمية لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ويلتقي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

    القاهرة.. تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2019، في نسخته الثانية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار (الاستجابة لندرة المياه) بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، ويعد من أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

    بلجراد.. تترأس وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وفدا مكونا من 60 فنانا وأديبا ومفكرا في معرض (بلجراد) الدولي للكتاب، حيث تحل مصر ضيف شرف المعرض.

    القاهرة.. ينظم فريق عمل مشروع (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) بوزارة التنمية المحلية ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان ووحدات السكان بالمحافظات ، ورشة عمل بعنوان (دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني).

    أسوان.. تنطلق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول، بمشاركة 22 دولة إفريقية و23 جامعة مصرية، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوان عاصمةً الشباب الإفريقي لعام 2019.

    القاهرة.. يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

    جاكرتا.. تقيم إندونيسيا حفل تنصيب الرئيس جوكو ويدودو لولاية رئاسية ثانية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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    Asha
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