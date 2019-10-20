"سقوط أمطار الثلاثاء".. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة ( الأحد، الإثنين، الثلاثاء).

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه من المقرر أن يسود الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة األب الانحاء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء ، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 - 20، والقاهرة 33- 21، وشمال الصعيد 35 - 21، وجنوب الصعيد38 - 26، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على السواحل الشمالية، و85% على القاهرة والوجه البحري، و70% على شمال الصعيد.

الإثنين

ومن المتوقع أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتي شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 27 - 20، والقاهرة 32- 22، وشمال الصعيد 33 - 21، وجنوب الصعيد37 - 26، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على السواحل الشمالية، و85% على القاهرة والوجه البحري، و70% على شمال الصعيد.

الثلاثاء:

أما طقس الثلاثاء، سيكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل المشالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء ليصاحبها سقوط امطار على السواحل الشمالية تمتد في الوجه البحري والقاهرة ومناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 - 19، والقاهرة 29- 20، وشمال الصعيد 30 - 20، وجنوب الصعيد35 - 225، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على السواحل الشمالية، و85% على القاهرة والوجه البحري، و70% على شمال الصعيد.​