غرفة شركات السياحة بالإسكندرية تعلق على وصول أول باخرة قبرصية بعد 10 سنوات

كتب ـ يوسف عفيفي:

رحب محمد عزت نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بوصول أول فوج سياحي قادما من ميناء ليماسول القبرصي إلى الإسكندرية، موضحا أن الوفد يضم 500 سائح مع عمدة بافوس ووفد رفيع المستوى.

وقال عزت في تصريح لمصراوي، إن عروس البحر المتوسط، تعيش "عرس سياحي جماعي" احتفاء بقدوم أول باخرة قبرصية بعد انقطاع دام 10 سنوات، مشيدا بدور غرفة السياحة بالإسكندرية ونتيجة تنظيمها للمؤتمر السياحي الأول بالإسكندرية وما بذلته بالتنسيق مع المحافظة على مدار أكثر من عام.

وأضاف أن الفوج السياحي ضم وفد رسمي من قبرص برئاسة عمدة مدينة بافوس، وحضور أسرته لزيارة الإسكندرية، مشيرا إلى اجتماع غرفة السياحة بالإسكندرية مع الوفد الرسمي حيث جرى الاتفاق على العديد من أوجه التعاون والتبادل السياحي مع دافوس القبرصية.

وأوضح عزت، أن اللقاء اتفق على بدأ خطوط طيران منتظم وعارض بين قبرص والإسكندرية خلال فترة قصيرة، وترتيب مواعيدها بين المدينتين بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل بين شركات السياحة المصرية والقبرصية لبحث أوجه التعاون مع الجانب القبرصي.

واستقبل ميناء الإسكندرية أمس السبت، أول سفينة سياحية قبرصية قادمة من ميناء ليماسول القبرصي، وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة، من بينهم 100 فرد قادمين كوفد رسمى برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، عقب توقف دام 10سنوات.

وعقد محافظ الإسكندرية، برفقة فيدون فيدونوس، عمدة مدينة باڤوس القبرصية، مؤتمرًا صحفيًا، عقب وصول أول رحلة بحرية للباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصية وعلى متنها 500 سائح، اليوم السبت.

ونوه المحافظ، إلى أن العمل يجرى حاليا على إنشاء خط طيران مباشر مع قبرص، وتكون القاهرة والإسكندرية ضمن برنامج الزيارة، على أن يفعل خلال 6 أشهر مقبلة، والسماح للزائر المصري السفر إلى بافوس، بجانب العمل على تفعيل السياحة البحرية مع بافوس التي سيكون لها مردود في باق الدول، وأنه يتم التنسيق مع ميناء الإسكندرية لكي تزيد الرحلات إلى رحلتين أسبوعيا.