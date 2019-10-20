أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

اليوم .. البرلمان يأخذ الموافقة النهائية على 3 قوانين

05:00 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
اليوم .. البرلمان يأخذ الموافقة النهائية على 3 قوانين

مجلس النواب

كتب – مصراوي:

يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته في دور الانعقاد الخامس والأخير.

ومن المقرر أخذ الموافقة النهائية على ثلاثة مشروعات قوانين، وهى:

- تعديل قانون العقوبات، وهو من القوانين المكملة للدستور الذي يستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويتضمن القانون تشديد عقوبات التعدى على أملاك الدولة والعقارات.

- تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى، ويتضمن التعديل النص على تحديد رسم نسبي قدره 05% بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.

مجلس النواب مشروع قانون التعدى على أملاك الدولة تعديل قانون العقوبات

الخبر التالى:

السيسي عن قمة سوتشي: الأولى من نوعها في وقت يشهد تحولات عالمية كبرى
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان