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محافظ القاهرة يوزع عقود تقنين أوضاع عدد من مستثمري شق الثعبان.. اليوم

03:30 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
محافظ القاهرة يوزع عقود تقنين أوضاع عدد من مستثمري شق الثعبان.. اليوم

خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب – مصراوي:

تعقد محافظة القاهرة، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة خالد عبد العال محافظ القاهرة وبحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

ويعقب المجلس حفل توزيع عقود تقنين أوضاع لعدد من مستثمري منطقة شق الثعبان ، بالإضافة إلى عقود التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144.

محافظة القاهرة خالد عبد العال مستثمري شق الثعبان

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